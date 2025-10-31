Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

09:1431/10/2025, Cuma
DHA
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul ve Yalova Merkezli yapılan operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre; elebaşılığını cezaevinde bulunan hükümlünün yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tefecilik', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.



#İçişleri Bakanlığı
#suç örgütü
#İstanbul
