Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da narkotik operasyonu: 3 ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da narkotik operasyonu: 3 ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

12:5230/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan şüpheli K.U., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri zula olarak sakladığı Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’ndeki adrese dün operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda K.U.(26) isimli söz konusu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 kilo 100 gram marihuana ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir cep telefon ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili yakalanan şüpheli K.U., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.


#Maltepe
#Kartal
#Pendik
#İstanbul
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
'Terörsüz Türkiye' komisyonu toplandı: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "yasal düzenlemeler yerine getirilecek" açıklaması