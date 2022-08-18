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İSTANBUL

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Küçükçekmece Halkalı meydanda altı kişinin yaralandığı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın bir siteyi yönetmek isteyen yeni ve eski yönetim üyeleri arasında çıktığı belirlendi. Kavgada bir kişi bıçakla beş kişi de silahla yaralandı. Polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var
Kafede çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında, ‘yönetim’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirine girmeye başladı.

Halkalı'da kafede çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı
OYNAT 00:30
Halkalı'da kafede çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı
İstanbul Halkalı'da bir kafede iki grup arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı. Halkalı'da bir sitenin yönetimi arasındaki anlaşmazlığı gidermek için kafede buluşan grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda aralarında durumu ağır olanların da olduğu 6 kişi yaralandı. Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde 5 silah ve 1 bıçak bulundu.

Site kapısında başlayan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Daha sonra taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başlarken, 1’i bıçakla 5 kişi ise silahla yaralandı.

Kavga sitenin altındaki kafelere kadar sıçradı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi.

Polis daha sonra kavga ile ilgili ilk etapta 1 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kavga anı ve yaralanın kaçma anı cep telefonu kamerasına yandı.

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