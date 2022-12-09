Gündem İstanbulda, Çinin Sincan Uygur Özerk Bölgesinde uyguladığı politikalar protesto edildi
YEREL GÜNDEM

İstanbul'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalar protesto edildi

Genç İHH ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını eleştirerek, Kovid-19 kapsamında bölgede uygulanan eve kapatılma zorunluluğuna tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda, Çinin Sincan Uygur Özerk Bölgesinde uyguladığı politikalar protesto edildi
İstanbul

Genç İHH'nın, 77 ilde eş zamanlı düzenlediği "Doğu Türkistan'a Ses Ver" konulu basın açıklaması, cuma namazı çıkışı Fatih Camisi avlusunda yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Çin'in uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 2016'dan bu yana 1 ila 3 milyon Uygur'un toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını söyledi.

Uygurların temel insani haklarının ellerinden alındığını dile getiren Aydın, "Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin 'sıfır Kovid' politikası nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Aydın, Birleşmiş Milletlerin, bu konuda daha aktif sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkan Vekili Abdulehad Udun da 24 Kasım'da Urumçi'de karantinadaki bir binada çıkan yangında 44 insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Udun, dünyadan tamamen tecrit edilip evlerine kapatılan binaların birinde çıkan yangına geç ve etkisiz müdahale yapıldığını savunarak, "Doğu Türkistanlılar olarak tüm şehitlerimizin hesabını sormayı hedeflerken, dünyadan orada olup bitenlere karşı bir ses beklerken maalesef 44 can yanarak şehit oldu." diye konuştu.

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