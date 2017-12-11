İstanbul'da dayak dehşeti: Genç kızı tekme tokat dövdü

Olay, Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahıs, arabasıyla tenhaya getirdiği kızı henüz bilinmeyen bir nedenle çevredekilere aldırış etmeden aracın içinde tekme tokat dövmeye başladı. Önce kadına tekme atan kişi daha sonra onu boğazını sıkarak bağırmasını engellemeye çalıştı. Dikkat çekmemek için arabanın içinde dövdüğü kızın çığlıklarını kimse duymadı.

Yanından geçen arabalara dahi aldırmayan şahıs, dakikalarca genç kızı darp etti. Genç kız aldığı sert darbeler nedeniyle acı içinde defalarca çığlık attı. Ağlayarak araçtan inen kadın ise kendisini darp eden gençle konuşmaya çalıştı.

Arabanın içinde tekme ve yumruklara maruz kalan kadının burnunun kanadığı görüldü. Daha sonra kamerayı fark eden adam, kızı da araca bindirerek oradan hızla uzaklaştı. Kadına şiddetin bu son örneği kameralara da saniye saniye yansıdı.

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OYNAT 00:57 Güpegündüz genç kıza tekme tokat dayak! Bahçelievler'de aracını kimsenin görmeyeceği bir noktaya çeken bir kişi yanında bulunan genç kızı, güpegündüz tekme tokat dövdü. Yaşanan o şiddet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde ilk önce araç içindeki genç kıza tekme atan adam ardından yumruk atmaya başlıyor. Daha sonra genç kızın boğazını sıkmaya başlayan şahsa genç kız ayaklarını sallamaya başlıyor.

Bu kez şahıs ayaklarından genç kızı çekerek araçtan dışarı çıkarmaya çalışıyor. Bunda başarılı olamayınca şahıs genç kıza bir yumruk daha atıyor. Ardından araçlar gelince şahıs genç kızdan uzaklaşıyor. Bu sırada genç kız arabadan inerek adama ağlıyor. Bu sırada genç kızın burnunun kanadığı görülüyor. Araçların kalabalıklaşması üzerine şahıs genç kızı arabaya alarak hızla uzaklaşıyor.

GÜNDEM Genç kıza kentin göbeğinde şiddet