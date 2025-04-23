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İstanbul'da deprem anında 3. kattan atlayan kişi otomobilin üzerine düştü

İstanbul'da deprem anında 3. kattan atlayan kişi otomobilin üzerine düştü

17:2423/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Valiliğin açıklamasına göre yüksekten atlayan 151 yaralı tespit edilirken Zeytinburnu'nda bir vatandaşın atlaması böyle yansıdı.
İstanbul Valiliğin açıklamasına göre yüksekten atlayan 151 yaralı tespit edilirken Zeytinburnu'nda bir vatandaşın atlaması böyle yansıdı.

İstanbul'da deprem anında panikle binalardan atlayan pek çok kişi oldu. Valiliğin açıklamasına göre yüksekten atlayan 151 yaralı tespit edilirken Zeytinburnu'nda bir vatandaşın atlaması böyle yansıdı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


VALİLİK: 151 KİŞİ YARALANDI


Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. ⁠Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."



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