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Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

17:0923/04/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde panik yaşayan vatandaşların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu.

6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar yaşadıkları paniğin ardından tezgahın üstünden atlayarak çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı. 

 Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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