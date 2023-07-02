İstanbul'da ellerinde terör elebaşlarının flamalarını taşıyan radikal sol gruba müdahale: Polislere 'katil' diyerek saldırdılar

İstanbul Sarıgazi'de 'Madımak anması' adı altında toplanan radikal SOL gruplar, terörist İbrahim Kaypakkaya'nın flamalarını açarak provokasyona girişti.
İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde radikal SOL gruplar 'Madımak anması' adı altında skandal bir provokasyona
soyundu.
Sarıgazi Demokrasi Meydanı'ndaki anmaya katılanlar TKP/ML terör örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın flamaları altında yürümek istedi. Polis ekipleri bu durum karşısında yürüyüşe izin vermedi.
Devlete ve polise 'katil' diyerek saldırdılar
Bu sırada provokatörler "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Faşizme karşı omuz omuza", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları atarak polis ve devlet düşmanı olduklarını kanıtladı.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti.
Bazı provokatörler gözaltına alındı.
"Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin"
Türk polisine katil denmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, "Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin" diyerek müdahale etti.