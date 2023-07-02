İstanbul'da ellerinde terör elebaşlarının flamalarını taşıyan radikal sol gruba müdahale: Polislere 'katil' diyerek saldırdılar

Bitlis'in Hizan ilçesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma gayeli sığınak/barınak tesis ettikleri bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Valiliği, söz konusu teröristlerin yakalanmaları amacıyla ilçenin bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.