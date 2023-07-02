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İstanbul'da ellerinde terör elebaşlarının flamalarını taşıyan radikal sol gruba müdahale: Polislere 'katil' diyerek saldırdılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alan Sarıgazi'de Madımak Oteli olaylarını anmak üzere toplanan grubun içerisindeki bazı provokatörler, terörist İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğraflarının yer aldığı flamalarla yürümek istedi. Terör sevicilere polis ekipleri müsaade etmedi. Kurulan barikatı aşmak isteyen radikal sol gruplar, polise saldırdı.

22:25 . 2/07/2023 Pazar
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İstanbul Sarıgazi'de 'Madımak anması' adı altında toplanan radikal SOL gruplar, terörist İbrahim Kaypakkaya'nın flamalarını açarak provokasyona girişti.

İstanbul Sarıgazi'de 'Madımak anması' adı altında toplanan radikal SOL gruplar, terörist İbrahim Kaypakkaya'nın flamalarını açarak provokasyona girişti.

İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde radikal SOL gruplar 'Madımak anması' adı altında skandal bir provokasyona

soyundu.



Sarıgazi Demokrasi Meydanı'ndaki anmaya katılanlar TKP/ML terör örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın flamaları altında yürümek istedi. Polis ekipleri bu durum karşısında yürüyüşe izin vermedi.


Devlete ve polise 'katil' diyerek saldırdılar


Bu sırada provokatörler "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Faşizme karşı omuz omuza", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları atarak polis ve devlet düşmanı olduklarını kanıtladı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti.

Bazı provokatörler gözaltına alındı.

"Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin"

Türk polisine katil denmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, "Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin" diyerek müdahale etti.



#Sarıgazi
#İstanbul
#Sancaktepe
#Radikal Sol Gruplar
#İbrahim Kaypakkaya
25 dakika önce
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