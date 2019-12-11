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İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine baskın: 22 kişi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı. Örgütün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlenen operasyonda 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 30 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

  • Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, birçok ilçede 33 hücre evi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 22'sini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro ve Türk Lirası, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.
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