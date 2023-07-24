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İstanbul'da Filistin zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

21:33 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin Devlet Başkanı
#Mahmud Abbas
16 saat önce
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