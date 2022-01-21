İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun ve ona yardım eden Musa T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Uygun, "tasarlayarak kasten öldürme", Musa T. ise, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından yargılanacak.
Katil zanlısı Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti. "Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Uygun, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.
KATİL ZANLISI VE ARKADAŞI TUTUKLANDI
Erez'i öldüren Uygun ve ona yardım eden arkadaşı Musa T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye getirilen 2 şüpheli, nöbetçi savcıya çıkarıldı. Savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden Rahmi U'yu "tasarlayarak kasten öldürme", Musa T'yi de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.
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Rahmi U, savcılıktaki ifadesinde, olay günü hemşireden parasını istediğini belirterek, "Bana şu anda veremeyeceğini, daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silahın içinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim." beyanında bulundu.
Ömür Erez'i silahla vurduktan sonra teslim olmayı düşündüğünü ancak olay yerinin kalabalık olması nedeniyle panikleyerek uzaklaştığını öne süren Rahmi U, "Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Benim öldürme niyetim yoktu. Böyle bir niyetim olsaydı kendisine kapıda ateş ederdim. Olay anlık gelişti. Pişmanım." dedi.
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Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.