İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Katil zanlısı Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti. "Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Uygun, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.

KATİL ZANLISI VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Erez'i öldüren Uygun ve ona yardım eden arkadaşı Musa T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 15 Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun \"Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim\" dediği öğrenildi. Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun \"Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim\" dediği belirtildi. Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. Hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının ilk ifadesi: Borç para vermiştim geri alamayınca kendimi kaybettim​ İstanbul'un Kartal ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, ilk ifadesinde, cinayeti 'borç verdiği para' yüzünden işlediğini söyledi. Erez ile iki yıl önce internetten tanıştıklarını belirten katil zanlısı, "Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu. BiP'te paylaş

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SAVCILIKTAKİ İFADESİNDE SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Adliyeye getirilen 2 şüpheli, nöbetçi savcıya çıkarıldı. Savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden Rahmi U'yu "tasarlayarak kasten öldürme", Musa T'yi de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

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Rahmi U, savcılıktaki ifadesinde, olay günü hemşireden parasını istediğini belirterek, "Bana şu anda veremeyeceğini, daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silahın içinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim." beyanında bulundu.

Ömür Erez'i silahla vurduktan sonra teslim olmayı düşündüğünü ancak olay yerinin kalabalık olması nedeniyle panikleyerek uzaklaştığını öne süren Rahmi U, "Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Benim öldürme niyetim yoktu. Böyle bir niyetim olsaydı kendisine kapıda ateş ederdim. Olay anlık gelişti. Pişmanım." dedi.

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Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.