İstanbul’da iki Suriye zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustosta Soçi zirvesi formatında Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelecek.

Türkiye, Suriye’de güvenli bölge kurulması için yaz aylarında yoğun mesai harcayacak. İstanbul, önümüzdeki haftalarda güvenli bölge için önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına güvenli bölgenin önemini anlatacak.

Önümüzdeki ay İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani 3’lü zirve gerçekleştirecek. Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya liderlerinin bir araya geldiği 4’lü İstanbul zirvesinin de ikincisi yapılacak. 4’lü zirvenin ise Ağustos sonu Eylül başında yapılması planlanıyor.

Türkiye, önümüzdeki dönemde Suriye’de çözüm için diplomasi trafiğini yoğunlaştıracak. Özellikle terör örgütü PYD’nin işgal ettiği toprakların temizlenerek güvenli bölge kurulması Türkiye’nin önceliği olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesinde görüştüğü muhataplarına bu konunun önemi ve aciliyetini bir kez daha anlattı. Türkiye’de gerçekleşecek olan Suriye konulu iki zirvede de bu konu gündemde tutulacak.

ÖNCE 3’LÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustosta Soçi zirvesi formatında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. 3’lü liderler zirvesinde Suriye’deki son durum, Astana süreci ve özellikle İdlib’de yaşanan son gelişmelere ele alınacak.

Türkiye’nin güvenli bölge önerisine iki devlet başkanından da destek istenecek. Soçi formatı olarak bilinen 3’lü zirve, son olarak Tahran’ın ardından Soçi’de düzenlenirken, bu defa Türkiye’de gerçekleştirilecek.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

Yine, Türkiye, İran ve Rusya’nın girişimleriyle başlatılan Suriye konulu Astana görüşmeleri de bu ay kaldığı yerden devam edecek. 3 ülkenin temsilcileri Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 13’üncü kez bir araya gelerek başta anayasa komitesinin kurulma çalışmalarını olmak üzere Suriye meselesini masaya yatıracak.

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Teknik heyetlerin de bir araya geleceği toplantıda, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gelişmeler, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi de gündeme gelecek. Burada da Türkiye tarafından güvenli bölge oluşturulmasına yönelik öneriler gündeme getirilecek.

SONBAHAR’DA 4’LÜ ZİRVE

Türkiye’nin ağustos sonu eylül başlarında, Suriye konulu önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen 4’lü liderler zirvesinin ikincisinin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Suriye meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alınması planlanan zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüş alışverişinde bulunacak. Geçen yıl ekim ayında 4 liderin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, Suriye ihtilafından kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik risk ve tehditler karşısındaki ortak kaygılar ifade edilmişti.

MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

Liderler, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler, oluşumlar ve diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmişlerdi. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını da belirtmişlerdi.

GÜNDEM Ankesör için veri havuzu