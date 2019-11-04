Gündem İstanbulda ıspanak tehlikesi giderek büyüyor Zehirlenenlerin sayısı arttı
İSTANBUL

İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Zehirlenenlerin sayısı arttı

Esenyurt'ta onlarca kişinin ıspanaktan zehirlenmesinin ardından ilerleyen saatlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yine aynı şikayetten bir çok kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanların yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Ispanaktan zehirlenenler tedavi altına alındı.
Ispanaktan zehirlenenler tedavi altına alındı.

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.
İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

Ispanak 44 kişiyi zehirledi
GÜNDEM
Ispanak 44 kişiyi zehirledi

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.

DHA
Ispanaktan zehirlenenler tedavi altına alındı.
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