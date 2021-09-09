İstanbul'da kredi talebine olumsuz yanıt aldığı için ATM ekranlarını kırdığı ortaya çıktı

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde özel bir banka şubesinin ATM'lerinden gelen alarm üzerine polis ekipleri harekete geçti.

OYNAT 00:28 Pendik’te demir dubayla ATM'ye saldırı anları kamerada Pendik'te 3 farklı ATM'ye demir duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah da şahsın üzerinden ele geçirildi.



Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Şahsın ATM'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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Ekipler, şubeye geldiklerinde 3 ATM'nin ekranlarının kırılarak kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Yapılan inceleme üzerine ATM'lerden herhangi bir para alınmadığı anlaşıldı.

İHA

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Polis ekiplerinin banka çalışanlarından edindiği bilgiye göre, ATM'lere zarar veren M.Ş. isimli kişinin daha önce şubeye gelerek kredi başvurusunda bulunduğu ancak olumsuz yanıt alınca çalışanları tehdit ettiği öğrenildi.





İHA

Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulundu. Banka müdürü ve çalışanlar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kaçan şüpheliyi Pendik'te gözaltına aldı. Yakalan M.Ş'nin üst aramasında olay günü yanında bulundurduğu silah ele geçirildi. Zanlının ATM'lerin camlarını kırma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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