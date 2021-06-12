Gündem İstanbulda kuvvetli yağmur Yenibosnada yolları su bastı
İSTANBUL

İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı

İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna'da yollar su altında kaldı araçlar güçlükle ilerledi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda kuvvetli yağmur: Yenibosnada yolları su bastı
Yenibosna'da yollar su altında kaldı.

Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu uyarısı
GÜNDEM
İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu uyarısı

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış yolları göle çevirdi
OYNAT 00:37
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış yolları göle çevirdi
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Semt pazarı göle dönerken, dükkanları da su bastı. Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik adeta durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.


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