İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti: Parkta oturan gruba ateş açtılar, 1 ölü

İstanbul'da bir arkadaş grubu parkta oturdukları sırada yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde parkta arkadaşları ile oturan Umut Hamdi Saraç'a yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 yaşındaki genç ölürken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Parkta oturan gruba ateş açtılar
Olay, Tuna Mahallesi'nde bulunan Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Umut Hamdi Saraç (21) iki arkadaşı ile parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına yaklaştı. Maskeli kişilerden birisi, yanında bulunan silah ile parkta oturanların üzerine ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi Umut Hamdi Saraç'ın başına isabet etti.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Silahlı saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Umut Hamdi Saraç, hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.