Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti: Parkta oturan gruba ateş açtılar, 1 ölü

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti: Parkta oturan gruba ateş açtılar, 1 ölü

18:1919/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Silahlı saldırıda yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Silahlı saldırıda yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da bir arkadaş grubu parkta oturdukları sırada yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde parkta arkadaşları ile oturan Umut Hamdi Saraç'a yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 yaşındaki genç ölürken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Parkta oturan gruba ateş açtılar

Olay, Tuna Mahallesi'nde bulunan Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Umut Hamdi Saraç (21) iki arkadaşı ile parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına yaklaştı. Maskeli kişilerden birisi, yanında bulunan silah ile parkta oturanların üzerine ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi Umut Hamdi Saraç'ın başına isabet etti.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Silahlı saldırganlar parktan kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Umut Hamdi Saraç, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.






#İstanbul
#Esenler
#Silahlı Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?