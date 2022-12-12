İstanbul'da metro arızası: Yola yürüyerek devam etmek zorunda kalan vatandaş isyan etti

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı.
YOLA YÜRÜYEREK DEVAM ETTİLER
İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.
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Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi.
Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı.
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
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