Gündem İstanbulda metro arızası Yola yürüyerek devam etmek zorunda kalan vatandaş isyan etti
İSTANBUL

İstanbul'da metro arızası: Yola yürüyerek devam etmek zorunda kalan vatandaş isyan etti

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbulda metro arızası: Yola yürüyerek devam etmek zorunda kalan vatandaş isyan etti
Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında arıza.

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı.

YOLA YÜRÜYEREK DEVAM ETTİLER

İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
FOTOĞRAF 5
Title
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.
Title
Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Title
Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi.
Title
Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
Title
Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı.
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
GÜNDEM
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
GÜNDEM
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
Asgari ücret seviyesinde destek

Asgari ücret seviyesinde destek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde.
Fiyatları dudak uçuklatıyor

Fiyatları dudak uçuklatıyor

Tüm zamanların en pahalı 10 otomobili.
İşgalci İsrailin şehit ettiği Filistinli kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı: Cena Zekarine 15 yaşındaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı.

​Zarar büyük: Seralar harabeye döndü.​

​Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.