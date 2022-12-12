İstanbul'da metro arızası: Yola yürüyerek devam etmek zorunda kalan vatandaş isyan etti

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Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası vardı. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde yapmış olduğu konuşmada, " İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına ya?" sözleriyle Aile Bakanlığı'nı hedef aldı. İstismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan katıldığı canlı yayında, bakanlığın iddianeme hazırlanmadan sürece müdahil olduğunu belirtti.