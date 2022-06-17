Gündem Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında arıza
İSTANBUL

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında arıza
'Mağdur olduk' diyerek duruma isyan eden yolcular sosyal medyadan tepki gösterdi.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu
OYNAT 00:28
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi. Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.


  • Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

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