Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
OYNAT 00:28
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi. Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.
Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.
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