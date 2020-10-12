İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım: Sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. İstanbul'da yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı. Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı. Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 09:38 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 09:52 DHA