İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım: Sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. İstanbul'da yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı. Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı. Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.
Metrobüsler yine tıklım tıklım
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı.
Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.