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İSTANBUL

İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım

İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım: Sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. İstanbul'da yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı. Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı. Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

Haber Merkezi DHA
Metrobüste çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti.
Metrobüste çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.

DHA

Metrobüsler yine tıklım tıklım

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı.

DHA

Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

DHA

Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
FOTOĞRAF 7
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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.
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Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu.
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Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi.
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Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
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Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
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Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
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Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.
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