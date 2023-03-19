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İstanbul'da Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu.

08:06 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Valiliği'nden Yenikapı etkinlik alanında bugün gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.


Yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı sokak trafiğe kapatılacaktır.”


Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.




#İstanbul
#Nevruz kutlamaları
#Trafiğe kapatılacak yollar
1 saat önce
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