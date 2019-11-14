Gündem Ölü bulunan eski İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
İSTANBUL

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu

Ölü bulunan eski İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
James Gustaf Edward Le Mesurier
James Gustaf Edward Le Mesurier

Emma Hedvig Chirsitan Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı bildirildi.

İngiliz ajan Beyoğlu'nda ölü bulundu, geniş tahkikat başlatıldı
GÜNDEM
İngiliz ajan Beyoğlu'nda ölü bulundu, geniş tahkikat başlatıldı


Öte yandan olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı kaydedildi.


Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Emma Hedvig Chirstina Winber, ikinci kez ifadeye çağrılmıştı.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının evinden harita ve kroki çıktı
GÜNDEM
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının evinden harita ve kroki çıktı

Yurt dışına çıkış yasağı kondu

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

Evde bulunan elektronik eşyalar soruldu

Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen Emma Hedvig Christina Winber'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.

Hastane kayıtları inceleniyor

Emniyet yetkilileri tarafından intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili titizlikle yürütülen soruşturmada James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunlarıyla gittiği hastane ve doktor kayıtlarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Hizmetçinin ifadesi alındı

Öte yandan olayı meydana geldiği gece evde bulunduğu öğrenilen Merih adlı hizmetçinin de polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi. Evin alt katında bağımsız bir bölümde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

DEAŞlı teröristler sınır dışı ediliyor

DEAŞ'lı teröristler sınır dışı ediliyor

​1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lılar ülkelerine gönderiliyor.
Renk körlüğü polisliğe engel

Renk körlüğü polisliğe engel

Emniyet Genel Müdürlüğü son noktayı koydu.
Okulu cephaneliğe çevirmişler

Okulu cephaneliğe çevirmişler

YPG'li teröristlerin okulda sakladığı 50 adet tank mayını bulundu.
100 bin konut<br>için çalışma başladı

100 bin konut
için çalışma başladı

Dar gelirli vatandaşlara 20 yıl vade ile verilecek.
Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

​İçişleri Bakanlığı: 4 gündür bekleyen terörist için işlemler başlatıldı.
Kazanan Türkiye

Kazanan Türkiye

Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

​Kırklareli Kıyıköy'deki kum hırsızlığı İstanbul Karaburun'a yayıldı.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Hollywood<br>algısı çöktü

Hollywood
algısı çöktü

​Türk dizileri Hollywood'un İslamofobi propagandasının izlerini siliyor.

Cazip fırsatlar var

Cazip fırsatlar var

​Çinli finans devinden Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Bir fotoğraf <br>daha ortaya çıktı

Bir fotoğraf
daha ortaya çıktı

​Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği iddiaları.
Belirtisi olmayabilir

Belirtisi olmayabilir

​İlerleyici ve henüz tam şifası yok.
250 bin TL cezası var

250 bin TL cezası var

Balıkta kurala uymayanların adeta kabusu olacak.
Kiracıya kötü haber

Kiracıya kötü haber

​Zamanında ödenmeyen ev kirasına yasal faiz uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.