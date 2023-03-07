İstanbul'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.