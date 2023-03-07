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İstanbul'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

07:26 . 7/03/2023 Salı
AA
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı şafak operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.


#İstanbul
#narkotik
#uyuşturucu
2 saat önce
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İstanbul'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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