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Gündem

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

06:43 . 7/03/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#afad
#DEPREM
#Hatay
1 saat önce
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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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