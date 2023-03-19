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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul'da 'torbacı' adı verilen satıcılara dağıtma hazırlığında olan 10 şüpheliye operasyon düzenledi.

09:10 . 19/03/2023 Pazar
DHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 26 kilogram sıvı metamfetamin ve 10 kilogram Skunk,  5 bin  litre metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilogram sodyum karbonat, 50 tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelileri takibe aldı. Ekipler daha sonra, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 26 kilogram sıvı metamfetamin, 10 kilogram Skunk, 5 bin litre eroin yapımında kullanılan asit anhidrit, 5 bin litre metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilogram sodyum karbonat, 50 adet Walter marka tabanca, uyuşturucu naklinde kullanılan taksi ve yüklü yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.





 



#İstanbul
#Uyuşturucu operasyonu
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
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