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İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor

Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün İstanbul'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kentin bazı noktalarında yağış başladı. AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu. AFAD ise vatandaşları uyararak, "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi beklenmiyor sel yıldırım dolu hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta göle dönen yolda mahsur kalan kurye sosyal medyadan yardım istedi: Sağanakta siparişi durdurun
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenilirken megakentin pek çok bölgesinde yollar şimdiden göle döndü. Mahsur kaldığı Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi'nin son halini paylaşan bir kurye, 'sağanaktasiparişidurdurun' etiketiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan Baltalimanı'nda kaydedilen bir görüntüde, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.


İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor:

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, yağışların 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

AKOM, kentte beklenen yağışlarla ilgili özellikle Anadolu yakasını uyardı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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