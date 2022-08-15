İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

OYNAT 00:36 Beşiktaş'ta göle dönen yolda mahsur kalan kurye sosyal medyadan yardım istedi: Sağanakta siparişi durdurun İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenilirken megakentin pek çok bölgesinde yollar şimdiden göle döndü. Mahsur kaldığı Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi'nin son halini paylaşan bir kurye, 'sağanaktasiparişidurdurun' etiketiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan Baltalimanı'nda kaydedilen bir görüntüde, araçların güçlükle ilerlediği görüldü. BiP'te paylaş

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İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor:

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Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, yağışların 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

AKOM, kentte beklenen yağışlarla ilgili özellikle Anadolu yakasını uyardı.

⚠️Kuvvetli Yağış Uyarısı☔️ pic.twitter.com/T7B4GyebQs REKLAM August 15, 2022

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.