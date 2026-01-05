Yeni Şafak
İstanbul'da sessiz tehlike can aldı: 59 yaşındaki kadın öldü

Evde bulunan kadın doğal gaz şüphesiyle yaşamını yitirdi. (Foto: Arşiv)
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir evde hareketsiz halde bulunan 59 yaşındaki kadın, doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'taki bir eve ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde hareketsiz bulunan ve doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen Melehat T'ye (59) sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



