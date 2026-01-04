Yeni Şafak
İstanbul'da lodos etkili oldu: Dev dalgalar sahili kapladı

İstanbul’da lodos etkili oldu: Dev dalgalar sahili kapladı

15:484/01/2026, Pazar
IHA
İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbul’da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti.


Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.


Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.


Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

