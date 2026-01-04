Gaziosmanpaşa'da binanın çatısı uçtu: İki araç zarar gördü

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Olay, saat 13.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu.
Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye, çatıdan kopan parçaları araçların üzerinden kaldırdı.
Olay nedeniyle otomobillerde hasar oluştu.