Gaziosmanpaşa'da binanın çatısı uçtu: İki araç zarar gördü

Gaziosmanpaşa'da binanın çatısı uçtu: İki araç zarar gördü

17:024/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
DHA
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

 İtfaiye, çatıdan kopan parçaları araçların üzerinden kaldırdı.

Olay nedeniyle otomobillerde hasar oluştu. 

