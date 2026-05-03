İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan gençten 14 gün sonra acı haber

İstanbul'da 19 Nisan’da çıkan tartışma sonrası silahla vurulan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, hastanede verdiği 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelinin tartışmanın ardından bölgeden ayrılıp yeniden dönerek ateş açtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi'nde bir sokakta 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'in silahla vurulmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, D.G'nin (17), olay yerinde Özer ile bir süre tartıştıktan sonra ayrıldığını, daha sonra buraya dönerek Özer'e silahla ateş açtığını belirledi.
Polis ekiplerinin 27 Nisan'da gözaltına aldığı D.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Hastanede 14 gündür tedavi altında olan Özer ise bugün yaşamını yitirdi.