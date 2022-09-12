İmamoğlu yine suya zam hazırlığında: İBB Meclisi yarın toplanacak

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine sert tepki: Yalanın ve ifsadın merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'dir

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın' ifadelerine sert tepki göstererek, 'Eğer bir çocuğa, bir yere gitmemesi tembihlenecekse, orası da yalanın ve ifsadın merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun en temel örneği de 3.5 yıldır İBB'yi yalanla yönetmeye çalışan kendisidir.' ifadelerini kullandı.