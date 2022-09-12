Gündem İmamoğlu yine suya zam hazırlığında İBB Meclisi yarın toplanacak
İSTANBUL

İmamoğlu yine suya zam hazırlığında: İBB Meclisi yarın toplanacak

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için kolları sıvadı. İmamoğlu'nun olağanüstü toplantıya çağırdığı İBB Meclisi, yarın toplanacak ve yeni tarife teklifi oylanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda suya zam geldi mi? Su zammı yapılacak mı? İmamoğlundan olağanüstü toplantı kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB, suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Üçüncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00’te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

OYLAMAYA SUNULACAK

İBB, İSKİ Genel Kurulu’na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ’nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi’nde oylamaya sunulacak.

İstanbul'da suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı
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İstanbul'da suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

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