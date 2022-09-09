Gündem İstanbulda suya zam yolda İBB Başkanı İmamoğlundan olağanüstü toplantı çağrısı
POLİTİKA

İstanbul'da suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlundan olağanüstü toplantı çağrısı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Seçim vaatlerinin bir bir üstünü örten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yeni zam hazırlığında.

  • Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulundu.

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