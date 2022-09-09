İstanbul'da suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

Seçim vaatlerinin bir bir üstünü örten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yeni zam hazırlığında.
- Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulundu.
CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta pic.twitter.com/JvWcBtmVzU
CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta pic.twitter.com/JvWcBtmVzU— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 9, 2022