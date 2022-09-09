İstanbul'da suya zam yolda: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

Ersan Şen'den Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk ihale vermesine 'şaka' gibi savunma: Çocukları taş mı yiyecek?

Hukukçu Ersan Şen, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 107 milyon TL'lik ABB ihalesini İYİ Partili Milletvekili Bedri Yaşar'ın aile şirketinin aldığı iddiası üzerine canlı yayında öfkelendi.



Yarkadaş'ın belgelerle desteklediği ihale iddiasının ardından önce 'Zaman geçiyor. Başka konular var. Ekonomi konuşacağız' diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Şen, daha sonra ise 'Barış çocukları taş mı yiyecek ne yapacak?' ifadeleriyle tepki çeken bir çıkış yaptı.