Gündem İstanbulda tarihi esere kaçakçılarına operasyon 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da tarihi esere kaçakçılarına operasyon: 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi

İstanbul'da tarihi esere kaçakçılarına operasyon: 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan bin 89 parça tarihi eser kurtarıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler...
İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

DHA
Adreslerde yapılan aramalarda bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

Eserler arasında, Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği, Akhamenid ya da Asur dönemi aslan ve boğa figürlü mezar buluntusu altın kolye, 2 bin yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, ejderha başı bronz obje, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, doğal afetlerden koruduğuna inanılan dua metini ve altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfasının da bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da tarihi esere kaçakçılarına operasyon: 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi
FOTOĞRAF 14
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Title
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Title
Adreslerde yapılan aramalarda bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.
Title
Eserler arasında, Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği, Akhamenid ya da Asur dönemi aslan ve boğa figürlü mezar buluntusu altın kolye, 2 bin yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, ejderha başı bronz obje, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, doğal afetlerden koruduğuna inanılan dua metini ve altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfasının da bulunduğu belirtildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İstanbul'da tarihi esere kaçakçılarına operasyon: 4 bin yıllık heykel de ele geçirildi
İstanbul düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.


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