İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

08:5910/03/2026, Tuesday
DHA
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


