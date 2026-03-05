Yeni Şafak
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Hücre çökertildi, üç DEAŞ'lı yakalandı

MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Hücre çökertildi, üç DEAŞ'lı yakalandı

5/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Suriye'de DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi, 3 DEAŞ'lı yakalandı.
Suriye’nin başkenti Şam’da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DEAŞ’a bağlı hücre çökertildi, üç DEAŞ’lı yakalandı.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu DEAŞ’a ait bir hücre tespit edildi.
MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Suriye istihbaratı tespit edilen hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe aldı. Adım adım takip edilen hücre üyelerinin tam konumları tespit edildi.

Hücreye gerçekleştirilen baskın sonucu DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.

Gözaltına alınan 3 şahıs, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti. Şam’da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylem engellenmiş oldu.





#MİT
#Suriye
#DEAŞ
