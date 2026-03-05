MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Hücre çökertildi, üç DEAŞ'lı yakalandı

Suriye’nin başkenti Şam’da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DEAŞ’a bağlı hücre çökertildi, üç DEAŞ’lı yakalandı.
Hücreye gerçekleştirilen baskın sonucu DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.
Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.
Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti. Şam’da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylem engellenmiş oldu.