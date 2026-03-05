MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Hücre çökertildi, üç DEAŞ'lı yakalandı

MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Suriye istihbaratı tespit edilen hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe aldı. Adım adım takip edilen hücre üyelerinin tam konumları tespit edildi.

Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.