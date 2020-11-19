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Gündem İstanbulda toplu taşımalarda QR kodu devri Yetersiz bakiye dönemi bitti
İSTANBUL

İstanbul'da toplu taşımalarda QR kodu devri: Yetersiz bakiye dönemi bitti

İstanbulkart QR kod ile ödeme dönem başladı. İstanbullular metrobüs, İETT, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarında kullandıkları kartlar yerine yalnızca telefon aracılığı ile ödeme işlemlerini sağlayabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerde QR kodu uygulamasına geçti. Şehirde artık İstanbulkartlar akıllı telefonlara tanımlanarak toplu taşımada kullanılabilecek. QR kullanarak seyahat edilebilmesi için telefonlara İstanbulkart uygulamasının indirilmesi gerekiyor.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
KORONAVİRÜS
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İstanbulkart elektronik para kartına dönüştü
EKONOMİ
İstanbulkart elektronik para kartına dönüştü

  • Uygulama ile birlikte artık yolcuların fiziksel olarak İstanbulkartarını yanında bulundurmasına gerek kalmayacak. Kare kod uygulamasıyla İstanbulkartlara bakiye de yüklenebiliyor.

İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma
GÜNDEM
İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

QR KOD İLE ÖDEME YAPILABİLECEK NOKTALAR

İBB Deniz Ulaşım Anadolu Hisarı

İBB Deniz Ulaşım Anadolu Kavağı

İBB Deniz Ulaşım Arnavutköy

İBB Deniz Ulaşım Ayvansaray

İBB Deniz Ulaşım BALAT

İBB Deniz Ulaşım Barbaros

İBB Deniz Ulaşım Bebek

İBB Deniz Ulaşım Beşiktaş

İBB Deniz Ulaşım Beykoz

İBB Deniz Ulaşım Beylerbeyi

İBB Deniz Ulaşım Bostancı

İBB Deniz Ulaşım Burgazada

İBB Deniz Ulaşım Büyükada

İBB Deniz Ulaşım Büyükdere

İBB Deniz Ulaşım Çengelköy

İBB Deniz Ulaşım Çubuklu

İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Adalar Hattı

İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Kadıköy Hattı

İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Üsküdar Hattı

İBB Deniz Ulaşım Emirgan

İBB Deniz Ulaşım Eyüp

İBB Deniz Ulaşım FENER

İBB Deniz Ulaşım Hasköy

İBB Deniz Ulaşım Heybeliada

İBB Deniz Ulaşım İstinye

İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (eski)

İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (Yeni)

İBB Deniz Ulaşım Kandilli

İBB Deniz Ulaşım Kanlıca

İBB Deniz Ulaşım KARAKOY

İBB Deniz Ulaşım Kasımpaşa

İBB Deniz Ulaşım Kınalıada

İBB Deniz Ulaşım Kuzguncuk

İBB Deniz Ulaşım Küçüksu

İBB Deniz Ulaşım Ortaköy

İBB Deniz Ulaşım Paşabahçe

İBB Deniz Ulaşım Rumelikavağı

İBB Deniz Ulaşım Sarıyer

İBB Deniz Ulaşım Sütlüce

İBB Deniz Ulaşım Üsküdar

İBB Deniz Ulaşım YENİ KABATAŞ

İETT METROBÜS Acıbadem

İETT METROBÜS Altunizade 1

İETT METROBÜS Altunizade 2

İETT METROBÜS Avcılar Mrk.Ünv.Kamp.

İETT METROBÜS Ayvansaray Eyüp Sultan

İETT METROBÜS Bahçelievler

İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi

İETT METROBÜS Bayrampaşa Maltepe

İETT METROBÜS Beşyol

İETT METROBÜS Beylikdüzü

İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi

İETT METROBÜS Beylikdüzü Sondurak

İETT METROBÜS Beyoğlu

İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 1

İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 2

İETT METROBÜS Burhaniye

İETT METROBÜS Cennet Mahallesi

İETT METROBÜS Cevizlibağ

İETT METROBÜS Cihangir Üniversite Mah.

İETT METROBÜS Cumhuriyet Mahallesi

İETT METROBÜS Haramidere

İETT METROBÜS Haramidere Sanayi Sitesi

İETT METROBÜS İBB Sosyal Tesisler

İETT METROBÜS İncirli

İETT METROBÜS Karaköy

İETT METROBÜS Küçükçekmece

İETT METROBÜS Mecidiyeköy

İETT METROBÜS Mecidiyeköy 2

İETT METROBÜS Merter

İETT METROBÜS Mustafa Kemal Paşa

İETT METROBÜS Okmeydanı

İETT METROBÜS Okmeydanı Hastane

İETT METROBÜS Saadetdere Mahallesi

İETT METROBÜS Sefaköy

İETT METROBÜS Söğütlüçeşme 1

İETT METROBÜS Şirinevler 1

İETT METROBÜS Şükrübey

İETT METROBÜS Topkapı

İETT METROBÜS Uzunçayır 1

İETT METROBÜS Uzunçayır 2

İETT METROBÜS Yenibosna

İETT METROBÜS Zeytinburnu

İETT METROBÜS Zincirlikuyu 1

İETT METROBÜS Zincirlikuyu 2

Metro İstanbul TELEFERİK Eyüp

Metro İstanbul TELEFERİK Pierloti

Metro İstanbul TELEFERİK Maçka

Metro İstanbul T1 Akıncılar

Metro İstanbul T1 Aksaray

Metro İstanbul T1 Akşemsettin

Metro İstanbul T1 Atatürk Öğrenci Yurdu

Metro İstanbul T1 Bağcılar

Metro İstanbul T1 Beyazıt

Metro İstanbul T1 Cami

Metro İstanbul T1 Çapa

Metro İstanbul T1 Çemberlitaş

Metro İstanbul T1 Eminönü

Metro İstanbul T1 Fındıklı

Metro İstanbul T1 Fındıkzade

Metro İstanbul T1 Gülhane

Metro İstanbul T1 Güneştepe

Metro İstanbul T1 Güngören

Metro İstanbul T1 Haseki

Metro İstanbul T1 Kabataş

Metro İstanbul T1 Kabataş2

Metro İstanbul T1 Karaköy

Metro İstanbul T1 Keresteciler

Metro İstanbul T1 Laleli

Metro İstanbul T1 Mehmet Akif

Metro İstanbul T1 Merkezefendi

Metro İstanbul T1 Mithatpaşa

Metro İstanbul T1 Mithatpaşa2

Metro İstanbul T1 Pazartekke

Metro İstanbul T1 Sirkeci

Metro İstanbul T1 Soğanlı

Metro İstanbul T1 Sultanahmet

Metro İstanbul T1 Tophane

Metro İstanbul T1 Topkapı

Metro İstanbul T1 Yusufpaşa

Metro İstanbul T1 Zeytinburnu

Metro İstanbul T4 Ali Fuat Başgil

Metro İstanbul T4 Baştabya

Metro İstanbul T4 Bereç

Metro İstanbul T4 Cebeci

Metro İstanbul T4 Cumhuriyet

Metro İstanbul T4 Çukurçeşme

Metro İstanbul T4 Demirkapı

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