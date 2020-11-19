İstanbul'da toplu taşımalarda QR kodu devri: Yetersiz bakiye dönemi bitti

Hayat

Aşı savaşları: Kazanan kim olacak?

Son aşı denemeleri, tüm dünyayı bir senedir kasıp kavuran pandemide artık sona yaklaşıldığına dair umutları güçlendirdi. Halihazırda virüse karşı etkili olduğu kanıtlanan 12 aşı adayı var. Ancak bu aşıların yan etkilerinin ölçülmesi, lisans almaları ve çoğaltılmaları biraz daha zaman istiyor. Aşıların etkinliği kadar hangi ülkelere satılacağı ve tedarik sorunları da merak konusu. Dağıtımı kolaylaştırmak için Pfizer-BioNTech, sıcaklığı 10 güne kadar -70 derecede tutabilen "kuru buz paketi" kapları sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü "Şimdiye kadar gördüğümüz tüm sonuçlar üç veya dört aylık takip analizine dayanıyor, bu da aşıların uzun vadeli koruması veya yan etkileri hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.