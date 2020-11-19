İstanbul'da toplu taşımalarda QR kodu devri: Yetersiz bakiye dönemi bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerde QR kodu uygulamasına geçti. Şehirde artık İstanbulkartlar akıllı telefonlara tanımlanarak toplu taşımada kullanılabilecek. QR kullanarak seyahat edilebilmesi için telefonlara İstanbulkart uygulamasının indirilmesi gerekiyor.
- Uygulama ile birlikte artık yolcuların fiziksel olarak İstanbulkartarını yanında bulundurmasına gerek kalmayacak. Kare kod uygulamasıyla İstanbulkartlara bakiye de yüklenebiliyor.
QR KOD İLE ÖDEME YAPILABİLECEK NOKTALAR
İBB Deniz Ulaşım Anadolu Hisarı
İBB Deniz Ulaşım Anadolu Kavağı
İBB Deniz Ulaşım Arnavutköy
İBB Deniz Ulaşım Ayvansaray
İBB Deniz Ulaşım BALAT
İBB Deniz Ulaşım Barbaros
İBB Deniz Ulaşım Bebek
İBB Deniz Ulaşım Beşiktaş
İBB Deniz Ulaşım Beykoz
İBB Deniz Ulaşım Beylerbeyi
İBB Deniz Ulaşım Bostancı
İBB Deniz Ulaşım Burgazada
İBB Deniz Ulaşım Büyükada
İBB Deniz Ulaşım Büyükdere
İBB Deniz Ulaşım Çengelköy
İBB Deniz Ulaşım Çubuklu
İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Adalar Hattı
İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Kadıköy Hattı
İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Üsküdar Hattı
İBB Deniz Ulaşım Emirgan
İBB Deniz Ulaşım Eyüp
İBB Deniz Ulaşım FENER
İBB Deniz Ulaşım Hasköy
İBB Deniz Ulaşım Heybeliada
İBB Deniz Ulaşım İstinye
İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (eski)
İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (Yeni)
İBB Deniz Ulaşım Kandilli
İBB Deniz Ulaşım Kanlıca
İBB Deniz Ulaşım KARAKOY
İBB Deniz Ulaşım Kasımpaşa
İBB Deniz Ulaşım Kınalıada
İBB Deniz Ulaşım Kuzguncuk
İBB Deniz Ulaşım Küçüksu
İBB Deniz Ulaşım Ortaköy
İBB Deniz Ulaşım Paşabahçe
İBB Deniz Ulaşım Rumelikavağı
İBB Deniz Ulaşım Sarıyer
İBB Deniz Ulaşım Sütlüce
İBB Deniz Ulaşım Üsküdar
İBB Deniz Ulaşım YENİ KABATAŞ
İETT METROBÜS Acıbadem
İETT METROBÜS Altunizade 1
İETT METROBÜS Altunizade 2
İETT METROBÜS Avcılar Mrk.Ünv.Kamp.
İETT METROBÜS Ayvansaray Eyüp Sultan
İETT METROBÜS Bahçelievler
İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi
İETT METROBÜS Bayrampaşa Maltepe
İETT METROBÜS Beşyol
İETT METROBÜS Beylikdüzü
İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi
İETT METROBÜS Beylikdüzü Sondurak
İETT METROBÜS Beyoğlu
İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 1
İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 2
İETT METROBÜS Burhaniye
İETT METROBÜS Cennet Mahallesi
İETT METROBÜS Cevizlibağ
İETT METROBÜS Cihangir Üniversite Mah.
İETT METROBÜS Cumhuriyet Mahallesi
İETT METROBÜS Haramidere
İETT METROBÜS Haramidere Sanayi Sitesi
İETT METROBÜS İBB Sosyal Tesisler
İETT METROBÜS İncirli
İETT METROBÜS Karaköy
İETT METROBÜS Küçükçekmece
İETT METROBÜS Mecidiyeköy
İETT METROBÜS Mecidiyeköy 2
İETT METROBÜS Merter
İETT METROBÜS Mustafa Kemal Paşa
İETT METROBÜS Okmeydanı
İETT METROBÜS Okmeydanı Hastane
İETT METROBÜS Saadetdere Mahallesi
İETT METROBÜS Sefaköy
İETT METROBÜS Söğütlüçeşme 1
İETT METROBÜS Şirinevler 1
İETT METROBÜS Şükrübey
İETT METROBÜS Topkapı
İETT METROBÜS Uzunçayır 1
İETT METROBÜS Uzunçayır 2
İETT METROBÜS Yenibosna
İETT METROBÜS Zeytinburnu
İETT METROBÜS Zincirlikuyu 1
İETT METROBÜS Zincirlikuyu 2
Metro İstanbul TELEFERİK Eyüp
Metro İstanbul TELEFERİK Pierloti
Metro İstanbul TELEFERİK Maçka
Metro İstanbul T1 Akıncılar
Metro İstanbul T1 Aksaray
Metro İstanbul T1 Akşemsettin
Metro İstanbul T1 Atatürk Öğrenci Yurdu
Metro İstanbul T1 Bağcılar
Metro İstanbul T1 Beyazıt
Metro İstanbul T1 Cami
Metro İstanbul T1 Çapa
Metro İstanbul T1 Çemberlitaş
Metro İstanbul T1 Eminönü
Metro İstanbul T1 Fındıklı
Metro İstanbul T1 Fındıkzade
Metro İstanbul T1 Gülhane
Metro İstanbul T1 Güneştepe
Metro İstanbul T1 Güngören
Metro İstanbul T1 Haseki
Metro İstanbul T1 Kabataş
Metro İstanbul T1 Kabataş2
Metro İstanbul T1 Karaköy
Metro İstanbul T1 Keresteciler
Metro İstanbul T1 Laleli
Metro İstanbul T1 Mehmet Akif
Metro İstanbul T1 Merkezefendi
Metro İstanbul T1 Mithatpaşa
Metro İstanbul T1 Mithatpaşa2
Metro İstanbul T1 Pazartekke
Metro İstanbul T1 Sirkeci
Metro İstanbul T1 Soğanlı
Metro İstanbul T1 Sultanahmet
Metro İstanbul T1 Tophane
Metro İstanbul T1 Topkapı
Metro İstanbul T1 Yusufpaşa
Metro İstanbul T1 Zeytinburnu
Metro İstanbul T4 Ali Fuat Başgil
Metro İstanbul T4 Baştabya
Metro İstanbul T4 Bereç
Metro İstanbul T4 Cebeci
Metro İstanbul T4 Cumhuriyet
Metro İstanbul T4 Çukurçeşme
Metro İstanbul T4 Demirkapı