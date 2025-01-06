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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

11:406/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul için toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi.
İstanbul için toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etti.
Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.
  • Toplu ulaşıma en son temmuzda zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirterek, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır." dedi.

Toplu ulaşımın ekmek gibi zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yücel, yerel yönetimlerin asil görevlerinden birisinin bu hizmet olduğunu anlattı.

Yücel, bu konudaki sübvanselere merkezi hükümetin de destek verdiğini kaydederek, toplu ulaşımın kentte yaygınlaşması durumunda bireysel araca ilginin azalacağını dile getirdi.

"Taksiler, toplu taşımadan çok ucuz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, kentteki taksi fiyatlarının diğer şehirlere göre düşük olduğunu iddia etti.

Kentte yüzde 90'a varan oranda trafik yoğunluğu olduğunu aktaran Aksu, "Taksiler, toplu taşımadan çok ucuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Bunun üzerine toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan 29 Ağustos 2024'te yapılan UKOME'de kabul edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı için İstanbulluların oylarıyla belirlenen tasarım oy çokluğuyla kabul edildi.


#UKOME
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