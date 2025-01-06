İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 46.09'luk zam teklifi reddedildi

Toplu ulaşıma en son temmuzda zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirterek, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır." dedi.