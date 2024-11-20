AK Partili Okul'dan İBB'ye tepki: 5 yılda suya yüzde 948 zam yapıldı

2019’da İSKİ’yi devrettiğimizde suyun fiyatı 4 TL/m³ iken, 1 Ocak 2025 itibarıyla yapılan zamlarla 37,92 TL/m³ oldu. Bu, %948 zam demek! Son 1 yılda suya 3 kez zam yapan İBB yönetiminin bu fahiş uygulamasını İstanbul halkının takdirine bırakıyorum.