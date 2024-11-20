AK Partili Okul'dan İBB'ye tepki: 5 yılda suya yüzde 948 zam yapıldı

İBB 5 yılda suya yüzde 948'lik zam yaptı.
İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda su fiyatlarına yüzde 17,5 oranında zam kararına tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, 2019 yılından bu yana suya yapılan zamların yüzde 948'i bulduğunu belirterek "Son 1 yılda suya 3 kez zam yapan İBB yönetiminin bu fahiş uygulamasını İstanbul halkının takdirine bırakıyorum." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu, zam gündemiyle toplandı.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.
Suya yüzde 17,5'luk zam geldi
İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklif, AK Partili üyelerin 'hayır2 oyu vermesine karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Zam kararına tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili
, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019 yılından itibaren suya yapılan zam oranının yüzde 948'i geçtiğini belirtti.
X hesabından yaptığı paylaşımda zam kararını eleştiren okul şunları yazdı;
2019’da İSKİ’yi devrettiğimizde suyun fiyatı 4 TL/m³ iken, 1 Ocak 2025 itibarıyla yapılan zamlarla 37,92 TL/m³ oldu. Bu, %948 zam demek! Son 1 yılda suya 3 kez zam yapan İBB yönetiminin bu fahiş uygulamasını İstanbul halkının takdirine bırakıyorum.
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