İBB'nin yeni ödeme yöntemi: Para yok taksi plakası verelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 aydır alacaklarını ödemediği halk otobüsü esnafına, “Kasada para yok, size taksi plakası verelim” dedi. İBB’nin 3 bin 41 otobüsün her biri için ortalama 2 milyon lira borcu var. Bazı otobüslerin borcu 3 milyon lirayı buluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerine uzun süredir yapmadığı ödemeler için yeni bir çözüm buldu. Geçen ağustos ayında 2 bin 500 yeni taksi projesini başlatan İBB’nin özel halk otobüsü sahiplerine borç ödemeleri yerine, bu projeden verilecek taksi plakalarıyla yeni bir çözüm önerisi sundu. Söz konusu teklif, ödeme krizine bir çözüm olarak sunulsa da otobüs sahiplerinin bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği henüz net değil.
DENGESİZLİK OLUŞTURACAK MI?
İBB'nin 2500 taksi projesi, daha önce de çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Yeni taksilerin İstanbul’un toplu ulaşım yükünü hafifleteceği belirtilse de, mevcut taksi sistemi içinde nasıl bir denge kurulacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor. Öte yandan, otobüs sahiplerinin borçlarına karşılık taksi plakası verilmesi teklifi, toplu taşıma sektöründe yeni bir tartışma başlatabilir.
4 AYDA SIFIR ÖDEME
İBB’nin özel halk otobüsü sahiplerine yaklaşık 4 aydır paralarını ödemedikleri öğrenilirken, bazı özel halk otobüsü sahiplerine ise daha uzun sürede ödeme yapmadıkları ortaya çıktı. Söz konusu otobüs sahiplerine ortalama 2 milyon borcu olan İBB’nin bazı otobüs sahiplerine ise otobüs başı 3 milyona yakın borcu olduğu öğrenildi.
YAKIT ALACAK PARALARI YOK
İBB’den yaklaşık 4 aydır ödeme alamayan Özel Halk Otobüsü sahiplerinin bu nedenle yakıt alımından, araç bakımına kadar birçok konuda ciddi sorunlar yaşandığı öğrenildi. İETT bünyesinde faaliyet gösteren 3041 araç için en son Eylül 2024’te ödeme yapan İBB, esnafların alacaklarını içeride tutarak adeta zulmediyor. Araçlara bakım yaptıramadığını söyleyen otobüs esnaflarının bazıları ise, araçlara yakıt koyabilmek için tefeciden borç almak zorunda kaldığını dile getiriyor.
Bugün de eylemdeler
- Halk otobüsü esnafı, son olarak aylık ücretlere yüzde 62 zam talebiyle eylem yapma kararı aldı. Bugün İBB Çırpıcı 1453 tesisleri UKOME önünde buluşacak olan esnaf, “Hem yolculara, hem ailemize karşı sorumluluk taşıyoruz. Bu yükün altında daha fazla çalışamıyoruz” diyerek İBB’den zam talebinde bulunacak. Esnaflar, adil bir gelir ve sürdürülebilir bir çözüm için enflasyon zammı yapılmasını istiyor.
Zam sözü tutulmadı
- İBB’nin özel halk otobüsü sahiplerine borçlarını ödeyeceklerini taahhüt etmeleriyle birlikte her 6 ayda bir zam güncellemesi yapılacağını taahhüt etmişti. En son Haziran 2024’te zam güncellemesi için söz veren İBB, şu ana kadar bu vaadi yerine getirmek için hiçbir somut adım atmadı. Esnafların yoğun tepkisi ve eylem kararının ardından bu hafta için zam yapılacağı yönünde otobüs sahiplerine bilgi verildiği belirtiliyor.
Halk otobüsü kazaları arttı
- 2024 yılının son haftalarına İETT otobüslerinin yaptığı kazalar damga vurdu. 17 Aralık’ta Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde meydana gelen olayda İETT otobüsü kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. 13 Aralık günü ise bir başta halk otobüsü kaza yaptı. Sancaktepe’de yaşanan kazada, 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaların ardından görüştüğümüz Halk Otobüsü esnafları, zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle araçların bakımsız kaldığını, ayrıca araç sürücülerine de zamanında ödeme yapamadıklarını belirterek, bu şartlar altında kazaların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.