İBB'nin yeni ödeme yöntemi: Para yok taksi plakası verelim

İBB’nin özel halk otobüsü sahiplerine borçlarını ödeyeceklerini taahhüt etmeleriyle birlikte her 6 ayda bir zam güncellemesi yapılacağını taahhüt etmişti. En son Haziran 2024’te zam güncellemesi için söz veren İBB, şu ana kadar bu vaadi yerine getirmek için hiçbir somut adım atmadı. Esnafların yoğun tepkisi ve eylem kararının ardından bu hafta için zam yapılacağı yönünde otobüs sahiplerine bilgi verildiği belirtiliyor.