Babamın ölümünden İBB sorumlu

Kazanın yaşandığı Mevlana Caddesi'nin İBB sorumluluğunda olduğunu belirten Kaba ailesi, çukurun kapanmaması ve uyarı levhası eksikliği nedeniyle kazanın meydana geldiğini ifade etti. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra kapatılan çukurun, yağmur nedeniyle tekrar açıldığını belirten oğul Musa Kaba, "Bu çalışmanın yapılması için babamızı kaybetmemiz mi gerekiyordu? Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Yetkililerden bu sorulara cevap bekliyoruz. Sorumlu kişilerden, belediyeden, İGDAŞ'tan ve çarpan araç sürücüsünden, kimin kusuru varsa şikayetçiyiz" diyerek sorumlulara tepki gösterdi.