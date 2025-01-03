Babamın ölümünden İBB sorumlu

Motosiklet sürücüsü imam Abdulkerim Kaba, seyir halindeyken karşılaştığı bir çukur nedeniyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazaya İBB’nin kapatmadığı bir çukurun neden olduğunu söyleyen oğlu Muhammed Musa Kaba, İBB hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 16 Aralık 2024’te sabah namazına motosikletle giden 52 yaşındaki imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattı çalışması sonrası kapanmayan çukura takıldı. Arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Kaba’nın ailesi, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.
KİMİN KUSURU VARSA ŞİKAYETÇİYİZ
Kazanın yaşandığı Mevlana Caddesi'nin İBB sorumluluğunda olduğunu belirten Kaba ailesi, çukurun kapanmaması ve uyarı levhası eksikliği nedeniyle kazanın meydana geldiğini ifade etti. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra kapatılan çukurun, yağmur nedeniyle tekrar açıldığını belirten oğul Musa Kaba, "Bu çalışmanın yapılması için babamızı kaybetmemiz mi gerekiyordu? Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Yetkililerden bu sorulara cevap bekliyoruz. Sorumlu kişilerden, belediyeden, İGDAŞ'tan ve çarpan araç sürücüsünden, kimin kusuru varsa şikayetçiyiz" diyerek sorumlulara tepki gösterdi.
BELEDİYE DE SORUŞTURULUYOR
Aile adına açıklama yapan avukat Ahmet Bülbül, kaza tespit tutanağında araç sürücüsünün yüzde 75 kusurlu bulunduğunu ancak Kaba’nın hiçbir kusurunun olmadığını vurguladı. Belediyenin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını belirten Bülbül, savcılığın soruşturmayı sürdürdüğünü ve İBB hakkında da işlem başlatıldığını açıkladı.