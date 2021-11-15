İstanbul'da tramvay hattındaki çalışma vatandaşı çileden çıkardı

Tramvay hattında '16 dakika bekleten çalışma' yoğunluğa neden oldu.

İstanbul T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle Edirnekapı'da işe gitmeye çalışan vatandaşlar çileden çıktı.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle seferler, Mescid-i Selam - Şehitlik arasında normal seyrederken, tramvay bir sonraki durak olan Topkapı'ya 16 dakikalık gecikme ile gidiyor.

SONRAKİ DURAĞA OTOBÜSLE GİDİYORLAR

Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik durağında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi.

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VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ VAR



Şehitlik durağında inerek ücretsiz İETT otobüslerini kullanan Ali Sayit, "Seferin ücretsiz olması önemli değil. Burada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece yapsalar, vatandaş da mağdur olmaz. İşe yarım saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır. Şimdi buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma yapacağım. İşe yetişmem imkansız. Aradım, yarım saat izin aldım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım" dedi.

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