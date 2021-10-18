İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham: Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesinin bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda da seferlere hiçbir tedbir alınmıyor. Özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde oluşan yoğunluk pandemide vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilerken, yetersiz sefer sayılarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu sorunlara çare aramaması da tepkilere yol açıyor.

OYNAT 01:00 Yenibosna metrobüs köprüsünde vatandaş yoğunluktan yürüyemez duruma geldi İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.



Yenibosna metrobüs durağında vatandaşlar yoğunluktan dolayı köprüde yürüyemez duruma geldi.



Şirinevler metrobüs köprüsünün yanı sıra otobüs durağındaki kuyruk da Şirinevler Meydan'a kadar uzadı.



Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Trafik de zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 65'lere yükseldiği görüldü. BiP'te paylaş

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METROYA GEÇİŞ 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Yoğunluk oluşan bu lokasyonlardan birine de bu sabah, Yenibosna metrobüs durağının köprüsünde rastlanıldı. Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden sikayetçi olurken; İBB yönetiminden de durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

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Çok sayıda vatandaş, yaşadıkları çileyi sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

OYNAT 01:53 Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, katıldığı canlı yayında sürekli arıza veren İETT otobüslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplu taşımaların arızalanma görüntülerine İmamoğlu'nun cevap veremediğini ve uzun süre sessiz kaldığını söyleyen Göksü, “Ne diyeceğini düşünüyordu çünkü ajans daha ona ne diyeceğini söylememişti. Ajans ona 'Sen sus, biz bir slogan arıyoruz' dedi. Ajans bir slogan buldu ve 'bizim filomuz çok eski' dedi. Fakat İBB'ye ait İETT'nin sitesinde ise 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' yazıyor. Biz hangisine inanacağız?' ifadelerini kullandı.



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GÜNDEM Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti