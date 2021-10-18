İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham: Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı
İstanbulluları isyan etme noktasına İETT otobüsü, tramvay ve metrobüs arızalarına halen bir çözüm bulunamamışken, yeni bir sorun daha patlak verdi. Duraklarda yaşanan yoğunluğun son adresi Yenibosna metrobüs üst geçidi oldu. Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden şikayetçi olurken, belediyenin durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.
Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesinin bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda da seferlere hiçbir tedbir alınmıyor. Özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde oluşan yoğunluk pandemide vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilerken, yetersiz sefer sayılarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu sorunlara çare aramaması da tepkilere yol açıyor.
Yoğunluk oluşan bu lokasyonlardan birine de bu sabah, Yenibosna metrobüs durağının köprüsünde rastlanıldı. Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden sikayetçi olurken; İBB yönetiminden de durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.
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Çok sayıda vatandaş, yaşadıkları çileyi sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.