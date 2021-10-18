Gündem İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı
İSTANBUL

İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham: Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı

İstanbulluları isyan etme noktasına İETT otobüsü, tramvay ve metrobüs arızalarına halen bir çözüm bulunamamışken, yeni bir sorun daha patlak verdi. Duraklarda yaşanan yoğunluğun son adresi Yenibosna metrobüs üst geçidi oldu. Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden şikayetçi olurken, belediyenin durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham: Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı
Yenibosna metrobüs durağında yaşanan izdiham 'pes'dedirtti.

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesinin bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda da seferlere hiçbir tedbir alınmıyor. Özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde oluşan yoğunluk pandemide vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilerken, yetersiz sefer sayılarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu sorunlara çare aramaması da tepkilere yol açıyor.

Yenibosna metrobüs köprüsünde vatandaş yoğunluktan yürüyemez duruma geldi
OYNAT 01:00
Yenibosna metrobüs köprüsünde vatandaş yoğunluktan yürüyemez duruma geldi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.

Yenibosna metrobüs durağında vatandaşlar yoğunluktan dolayı köprüde yürüyemez duruma geldi.

Şirinevler metrobüs köprüsünün yanı sıra otobüs durağındaki kuyruk da Şirinevler Meydan'a kadar uzadı.

Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik de zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 65'lere yükseldiği görüldü.

METROYA GEÇİŞ 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Yoğunluk oluşan bu lokasyonlardan birine de bu sabah, Yenibosna metrobüs durağının köprüsünde rastlanıldı. Metrobüse binmek için köprüde en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferlerden sikayetçi olurken; İBB yönetiminden de durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

  • Çok sayıda vatandaş, yaşadıkları çileyi sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız
OYNAT 01:53
Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, katıldığı canlı yayında sürekli arıza veren İETT otobüslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplu taşımaların arızalanma görüntülerine İmamoğlu'nun cevap veremediğini ve uzun süre sessiz kaldığını söyleyen Göksü, “Ne diyeceğini düşünüyordu çünkü ajans daha ona ne diyeceğini söylememişti. Ajans ona 'Sen sus, biz bir slogan arıyoruz' dedi. Ajans bir slogan buldu ve 'bizim filomuz çok eski' dedi. Fakat İBB'ye ait İETT'nin sitesinde ise 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' yazıyor. Biz hangisine inanacağız?' ifadelerini kullandı.

Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti
GÜNDEM
Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti

İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
GÜNDEM
İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

'Eşsiz hizmetleri unutulmayacak'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.