Gündem İstanbullunun yol çilesi bitmiyor Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
İSTANBUL

İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İstanbulluları isyan etme noktasına İETT otobüsü, tramvay ve metrobüs arızalarının son durağı Küçükçekmece oldu. Cennet Mahallesi durağında metrobüs arıza yapıp kontak kapattı. Vatandaşlar gitmek istedikleri yere yetişebilmek için bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı. O anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı İBB'ye isyan etti.

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İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
ULUS HABER Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Alçayır, vatandaşların yürümek zorunda kaldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren İETT otobüs, tarmvay ve metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Son vakaya ise Küçükçekmece'de rastlandı. Cennet Mahallesi durağında bugün İstanbulluların sabah işe gitmek için kullandığı metrobüs arızalanarak, yolcuları mağdur etti.

  • Metrobüsün arızalanması sonrası yolcular aracı tahliye etti.

Yolcuların art arda yaşanan bu arızalara tahammülü kalmazken, İstanbullar yine İBB'ye şikayette bulundu.

Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti
GÜNDEM
Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti

Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü

Sabah saatlerinde ise Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.

Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı. Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.

Klimalardaki büyük tehlike
HAYAT
Klimalardaki büyük tehlike

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
GÜNDEM
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız
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Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, katıldığı canlı yayında sürekli arıza veren İETT otobüslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplu taşımaların arızalanma görüntülerine İmamoğlu'nun cevap veremediğini ve uzun süre sessiz kaldığını söyleyen Göksü, “Ne diyeceğini düşünüyordu çünkü ajans daha ona ne diyeceğini söylememişti. Ajans ona 'Sen sus, biz bir slogan arıyoruz' dedi. Ajans bir slogan buldu ve 'bizim filomuz çok eski' dedi. Fakat İBB'ye ait İETT'nin sitesinde ise 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' yazıyor. Biz hangisine inanacağız?' ifadelerini kullandı.


İETT'nin arıza geleneği sürüyor: Ataşehir'de balataları yanan otobüsün yolcuları başka otobüslere bindi
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İETT'nin arıza geleneği sürüyor: Ataşehir'de balataları yanan otobüsün yolcuları başka otobüslere bindi
Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi. TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan 34 TP 8880 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle balataları yanmaya başladı. Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, bölgeden geçen diğer otobüslere bindi.


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