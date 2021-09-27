İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
İstanbulluları isyan etme noktasına İETT otobüsü, tramvay ve metrobüs arızalarının son durağı Küçükçekmece oldu. Cennet Mahallesi durağında metrobüs arıza yapıp kontak kapattı. Vatandaşlar gitmek istedikleri yere yetişebilmek için bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı. O anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı İBB'ye isyan etti.
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren İETT otobüs, tarmvay ve metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Son vakaya ise Küçükçekmece'de rastlandı. Cennet Mahallesi durağında bugün İstanbulluların sabah işe gitmek için kullandığı metrobüs arızalanarak, yolcuları mağdur etti.
Metrobüsün arızalanması sonrası yolcular aracı tahliye etti.
Yolcuların art arda yaşanan bu arızalara tahammülü kalmazken, İstanbullar yine İBB'ye şikayette bulundu.
Sabah saatlerinde ise Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.
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Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı. Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.