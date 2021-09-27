İstanbullunun yol çilesi bitmiyor: Metrobüs yine arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Tevfik Göksü arıza veren otobüslere 'eski' diyerek mazeret gösteren İmamoğlu'na sordu: Sen eski diyorsun İETT ise 'en genç' diyor biz hangisine inanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, katıldığı canlı yayında sürekli arıza veren İETT otobüslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplu taşımaların arızalanma görüntülerine İmamoğlu'nun cevap veremediğini ve uzun süre sessiz kaldığını söyleyen Göksü, “Ne diyeceğini düşünüyordu çünkü ajans daha ona ne diyeceğini söylememişti. Ajans ona 'Sen sus, biz bir slogan arıyoruz' dedi. Ajans bir slogan buldu ve 'bizim filomuz çok eski' dedi. Fakat İBB'ye ait İETT'nin sitesinde ise 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' yazıyor. Biz hangisine inanacağız?' ifadelerini kullandı.



