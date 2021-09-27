Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti

İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.
Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı.
Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.