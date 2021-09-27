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İSTANBUL

Uzunçayır'da metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine kurulan iskele, geçişlerin zorlaşması sebebiyle yığılmaya neden oldu. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzunçayırda metrobüs girişine iskele kuruldu geçişler çileye döndü: Vatandaş isyan etti
Bu sabah Uzunçayır Metrobüs durağından çekilen son görüntüler yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi..

İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.

Vatandaşlara zor anlar yaşatan iskelenin oluşturduğu yoğunluk, kameraya böyle yansıdı.
Vatandaşlara zor anlar yaşatan iskelenin oluşturduğu yoğunluk, kameraya böyle yansıdı.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.


Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı.


Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

Bu kez adres Gaziosmanpaşa: İETT otobüsü yine yarı yolda bıraktı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

Şirinevler'de İETT otobüsü kuyruğu köprüye taştı
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Şirinevler'de İETT otobüsü kuyruğu köprüye taştı
Bahçelievler Şirinevler durağında İETT otobüsü bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


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