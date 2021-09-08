Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti
İstanbulluları isyan etme noktasına getiren metrobüs ve İETT otobüsü arızalarından sonra bu defa tramvay sorunları baş gösterdi. Bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seyahat etmek üzere duraklara gelen yolcular, yaşanan arıza nedeniyle iş ve okullarına geç kaldı. Ayrıca kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin hiçe sayılması endişe uyandırdı.
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren İETT otobüsü arızaları bitmeden şimdi de tramvay sorunu patlak verdi. Bu sabah Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanmak isteyen İstanbullular gelmeyen tramvayı dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Pandemi süreci devam ederken, okulların da eğitim faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen hiçbir hazırlık yapmamış olduğu anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İETT araçlarını bekleyen vatandaşlar canından bezdi.
Sosyal medyada paylaşıldı
İstanbul'da yolcu kitlelerinin bekleyişlerine sahne olan otobüs ve metrobüs duraklarına şimdi de tramvay durakları eklendi. İşe, okula geç kalan vatandaşlar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duruma isyan etti.