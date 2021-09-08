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İSTANBUL

Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren metrobüs ve İETT otobüsü arızalarından sonra bu defa tramvay sorunları baş gösterdi. Bu sabah, Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seyahat etmek üzere duraklara gelen yolcular, yaşanan arıza nedeniyle iş ve okullarına geç kaldı. Ayrıca kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin hiçe sayılması endişe uyandırdı.

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Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti
Dakikalarca durakta beklemek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti.

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren İETT otobüsü arızaları bitmeden şimdi de tramvay sorunu patlak verdi. Bu sabah Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanmak isteyen İstanbullular gelmeyen tramvayı dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Pandemi süreci devam ederken, okulların da eğitim faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen hiçbir hazırlık yapmamış olduğu anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İETT araçlarını bekleyen vatandaşlar canından bezdi.

Sosyal medyada paylaşıldı

İstanbul'da yolcu kitlelerinin bekleyişlerine sahne olan otobüs ve metrobüs duraklarına şimdi de tramvay durakları eklendi. İşe, okula geç kalan vatandaşlar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duruma isyan etti.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
GÜNDEM
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

İBB arızaları görmezden geliyor

Her gün istisnasız arızalanan, alev alan ya da yolda kaldığı için vatandaşlar tarafından itilen İETT aracı görüntüleri yoğun eleştiriler alırken, İBB bu konuyu görmezden gelmeye devam ediyor.

Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
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Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler 'İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi' diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
GÜNDEM
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti
GÜNDEM
Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti

İETT entübe olmuş
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İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.
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