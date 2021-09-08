Önce metrobüs ve İETT otobüsleri şimdi de tramvay arızaları patlak verdi: İstanbullu vatandaşlar isyan etti

İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren İETT otobüsü arızaları bitmeden şimdi de tramvay sorunu patlak verdi. Bu sabah Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanmak isteyen İstanbullular gelmeyen tramvayı dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Pandemi süreci devam ederken, okulların da eğitim faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen hiçbir hazırlık yapmamış olduğu anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İETT araçlarını bekleyen vatandaşlar canından bezdi.

Sosyal medyada paylaşıldı

İstanbul'da yolcu kitlelerinin bekleyişlerine sahne olan otobüs ve metrobüs duraklarına şimdi de tramvay durakları eklendi. İşe, okula geç kalan vatandaşlar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duruma isyan etti.

OYNAT 00:34 İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.



Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

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GÜNDEM İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

İBB arızaları görmezden geliyor

Her gün istisnasız arızalanan, alev alan ya da yolda kaldığı için vatandaşlar tarafından itilen İETT aracı görüntüleri yoğun eleştiriler alırken, İBB bu konuyu görmezden gelmeye devam ediyor.

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GÜNDEM İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı