İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,41 olarak ölçüldü.

Su miktarı 3 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,64, Sazlıdere'de yüzde 36,36, Alibey'de yüzde 37,99, Büyükçekmece'de yüzde 61,52, Ömerli'de yüzde 94,21, Darlık'ta yüzde 68,79, Elmalı'da yüzde 82,45, Kazandere'de yüzde 33,40 ve Pabuçdere'de yüzde 18,18 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 576,88 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 419,02 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Ağustos tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 77,39, 2012'de yüzde 69,16, 2013'te yüzde 68,90, 2014'te yüzde 18,62, 2015'te yüzde 77,18, 2016'da yüzde 61,02, 2017'de yüzde 70,09, 2018'de yüzde 72,10, 2019'da yüzde 67,41, 2020'de ise yüzde 56,38 olarak gerçekleşti.

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İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, bu yıl bu miktar 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

GÜNDEM İstanbul barajlarında ne kadar su var?

Su tüketiminde dün rekor kırıldı

Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul'da su tüketim miktarı da artış gösteriyor.

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

Kente dün verilen su ise bugüne kadar ölçülen en büyük miktar oldu. İstanbul'da dün 3 milyon 358 bin metreküp su tüketildi.

Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:

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Tarih Günlük tüketim / metreküp

20 Temmuz: 2 milyon 872 bin

21 Temmuz: 2 milyon 796 bin22 Temmuz: 2 milyon 714 bin

23 Temmuz: 2 milyon 809 bin24 Temmuz: 2 milyon 871 bin

25 Temmuz: 3 milyon 29 bin26 Temmuz: 3 milyon 89 bin

27 Temmuz: 3 milyon 183 bin28 Temmuz: 3 milyon 241 bin

29 Temmuz: 3 milyon 320 bin30 Temmuz: 3 milyon 266 bin

31 Temmuz: 3 milyon 309 bin1 Ağustos: 3 milyon 221 bin

2 Ağustos: 3 milyon 358 bin

FOTOĞRAF 10 Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı. İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

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