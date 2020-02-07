İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı

Spor

Şampiyonluk içimde bir uhde

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulüpte oyuncu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu teknik adam olarak yaşamak istediğini söyleyerek, “İnsan önce hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştiği zaman mutlu oluyor. Futbolcu olarak burada şampiyon olamamak içimde uhde kaldı. İnşallap Allah bize bunu nasip eder” dedi.