İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam kararı aldı. Yeni zam kararı, çoğunluğu elde tutan İBB Bürokratları’nın kararıyla oy çokluğuyla alındı.
İmza sürecinin tamamlanmasının ardından İETT, Metro, Şehir Hatları, Özel Halk Otobüsleri başta olmak üzere İBB’ye bağlı hizmet veren tüm toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 zam uygulanacak.
Yeni tarifeye göre en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükseldi.
Öğrenci abonman ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre öğrenci abonman fiyatı 40 liradan 50 liraya yükseldi.
Seçim öncesi “İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız” vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;
Taksilere yüzde 25
Minibüse yüzde 25
İSPARK yüzde 40’a varan
İSBİKE yüzde 40 zam
Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.