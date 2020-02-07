Gündem İstanbulda ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
İSTANBUL

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam kararı alındı. Yeni tarifeye göre en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam.
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam kararı aldı. Yeni zam kararı, çoğunluğu elde tutan İBB Bürokratları’nın kararıyla oy çokluğuyla alındı.

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından İETT, Metro, Şehir Hatları, Özel Halk Otobüsleri başta olmak üzere İBB’ye bağlı hizmet veren tüm toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 zam uygulanacak.

Yeni tarifeye göre en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükseldi.

Öğrenci abonman ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre öğrenci abonman fiyatı 40 liradan 50 liraya yükseldi.

Seçim öncesi “İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız” vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;

Taksilere yüzde 25

Minibüse yüzde 25

İSPARK yüzde 40’a varan

İSBİKE yüzde 40 zam

Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.

Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
OYNAT
Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz 5 bin işçiyi kovan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi 10 gün içinde ulaşımdan suya otoparktan bisiklet kiralamaya kadar birçok hizmete de zam yaptı.


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