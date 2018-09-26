İstanbul'da yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul, akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Etkili olan yağış ve iş çıkışı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar çıktı.

İBB, trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak gösterildi.

Akşam saatlerinde etkili olan trafik yoğunlu saat 21.00 itibariyle yüzde 31 seviyesine geriledi.

Meteoroloji uyarmıştı: Sağanak etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Fırtına da etkili olacak

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına (50-80 km/sa) şeklinde rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.