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İstanbul'da yolda çökme nedeniyle iki bina boşaltıldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yolda meydana gelen çökme nedeniyle tedbir amacıyla iki bina boşaltılırken, trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

22:33 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Pendik'de yolda çökme meydana geldi.

Pendik'de yolda çökme meydana geldi.

İstanbul Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi.

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor.



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#İstanbul'da çökme
#yol çökmesi
#İstanbul Pendik
39 dakika önce
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