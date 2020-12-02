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Gündem İstanbulda zehir tacirlerine dev operasyon 2020nin rekoru kırıldı
İSTANBUL

İstanbul'da zehir tacirlerine dev operasyon: 2020'nin rekoru kırıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen perşembe Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
GÜNDEM
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

4 kişi gözaltına alındı

Operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
OYNAT 00:58
İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

  • Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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