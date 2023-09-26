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İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı darbe: 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini, 3 zehir tacirinin de yakalandığını duyurdu.

Seren Som
10:51 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Baskında 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. Üç şüpheli de gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
Aziz milletim bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunca:
738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz."



#İstanbul
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Uyuşturucu
#Operasyon
31 dakika önce
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