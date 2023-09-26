İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı darbe: 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskında 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. Üç şüpheli de gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
Aziz milletim bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunca:
738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz."
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31 dakika önce